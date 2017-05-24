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    Общество

    Охват запрещенных российских сайтов уменьшился более чем в 2 раза

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (643)

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    Согласно данным интернет-исследования, наиболее ощутимое падение запрещенных ресурсов началось 22 мая, когда большинство провайдеров включили блокировку.
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Охват российских ресурсов Vk.com, Ok.ru. Mail.ru и Yandex уменьшились в 2-2,4 раза, следует из данных, которые приводит проект интернет-исследований Kantar TNS CMeter.

    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
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    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

    Отмечается, что наиболее ощутимое падение указанных ресурсов началось 22 мая, когда большинство провайдеров включили блокировку. При этом специалисты подчеркивают, что обычно в понедельник охват возрастает, однако на этой неделе он продолжил падение.

    Скриншот
    Охват российских сайтов

    Руководитель проекта считает, что, несмотря на распространение информации о том, как "избежать блокировки", пользователям проще перестать пользоваться заблокированными ресурсами.

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    Ранее сообщалось, что партия "Оппозиционный блок" намерена обжаловать в Конституционном суде указ президента Петра Порошенко, которым в Украине запрещаются ряд российских интернет-ресурсов.

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