Немецкие врачи отрицают участие в постановке диагноза Насирову

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Немецкие врачи не подтверждают заявление Государственного управления делами относительно диагноза, поставленного отстраненному председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову. Врачи клиники Фрайбурга говорят, что не осматривали его, передает DW.

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В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию, так как у него "случился сердечный приступ".

"Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз о состоянии здоровья Романа Насирова. Этого пациента никогда лично не осматривал ни один врач Центра сердца", — ответили на запрос издания в пресс-службе клиники.

Ранее в ГУД сообщили, что врачи Университетского кардиологического центра Фрайбурга подтвердили правильность диагноза Насирова, поставленного врачами "Феофании".

"По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе — избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами установлен правильно", — говорится в пресс-релизе на сайте ГУД.

Как отмечает издание, врачи "Феофании" выслали в Германию анонимизированную информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения.

"Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем", — сообщили в клинике.

В "Феофании" отказались комментировать обстоятельства сотрудничества с немецкими врачами, сославшись на занятость специалистов, которые отвечают за это дело.

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В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.