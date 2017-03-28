Соцсети: Насиров - это человек, который ввел моду на клетчатый плед

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Клинико-экспертная комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, установленный отстраненному главе ГФС Роману Насирову в больнице "Феофания". В выводах МОЗ, переданных НАБУ, говорится о том, что врачи лечебницы "систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС".

А ведь помнится, 2 марта глава ГФС Насиров срочно слег в "Феофанию" с диагнозом "инфаркт", позже СМИ изрядно шумели о срочной операции…

В украинском сегменте соцсетей такие новости о Насирове и теперь подняли немыслимую шумиху. Многие, понятное дело, возмущены, кое-кто даже призывает наказать врачей, но есть и совсем неожиданные комментарии: "Зачем нам содержать клинику, где работают такие "непрофессионалы", здорового человека оперировали…".

И лишь немногие с ностальгией вспоминают: "А как лежал под клетчатым пледом! Как лежал…".

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Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook