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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Насиров - это человек, который ввел моду на клетчатый плед

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (215)

    (обновлено: )104
    Диагноз, поставленный в элитной лечебнице "Феофания" отстраненному главе ГФС Роману Насирову, не подтвердился. Такая новость взбудоражила умы многих украинцев, породив немало комментариев в отечественном сегменте соцсетей. Что же об этом пишут сейчас?
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Клинико-экспертная комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, установленный отстраненному главе ГФС Роману Насирову в больнице "Феофания". В выводах МОЗ, переданных НАБУ, говорится о том, что врачи лечебницы "систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС". 

    А ведь помнится, 2 марта глава ГФС Насиров срочно слег в "Феофанию" с диагнозом "инфаркт", позже СМИ изрядно шумели о срочной операции…  

    В украинском сегменте соцсетей такие новости о Насирове и теперь подняли немыслимую шумиху. Многие, понятное дело, возмущены, кое-кто даже призывает наказать врачей, но есть и совсем неожиданные комментарии: "Зачем нам содержать клинику, где работают такие "непрофессионалы", здорового человека оперировали…".

    И лишь немногие с ностальгией вспоминают: "А как лежал под клетчатым пледом! Как лежал…". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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