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    Насиров требует пересмотреть избранную ему меру пресечения

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (223)

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    Роман Насиров заявил, что требует пересмотреть "необоснованную и беспочвенную меру пресечения", избранную судьей Соломенского районного суда Киева Бобровником.
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Отстраненный председатель ГФС Роман Насиров требует пересмотреть избранную ему судьей Соломенского районного суда Киева Александром Бобровником меру пресечения.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Коррупция минус Насиров. Кто сидит на потоках?

    Об этом Насиров написал на своей странице в Facebook.

    "Очень не хочу верить, но все больше склоняюсь к мысли, что народные депутаты Наем и Лещенко, так же как и судья Соломенского районного суда г.. Киева Бобровников на чем-то попали на "крючок"  НАБУ, в обмен на то, что их не будут трогать за деятельность с признаками противоправности, которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе", — написал Насиров.

    "У меня все сомнения рассеялись в отношении законности и обоснованности решений судьи Соломенского районного суда г. Киева Бобровника. (…) Я требую пересмотреть необоснованную и беспочвенную меру пресечения, принятую судьей Соломенского районного суда г. Киева Бобровником", — написал он.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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