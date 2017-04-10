Насиров требует пересмотреть избранную ему меру пресечения

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Отстраненный председатель ГФС Роман Насиров требует пересмотреть избранную ему судьей Соломенского районного суда Киева Александром Бобровником меру пресечения.

Об этом Насиров написал на своей странице в Facebook.

"Очень не хочу верить, но все больше склоняюсь к мысли, что народные депутаты Наем и Лещенко, так же как и судья Соломенского районного суда г.. Киева Бобровников на чем-то попали на "крючок" НАБУ, в обмен на то, что их не будут трогать за деятельность с признаками противоправности, которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе", — написал Насиров.

"У меня все сомнения рассеялись в отношении законности и обоснованности решений судьи Соломенского районного суда г. Киева Бобровника. (…) Я требую пересмотреть необоснованную и беспочвенную меру пресечения, принятую судьей Соломенского районного суда г. Киева Бобровником", — написал он.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.