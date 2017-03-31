Насиров задекларировал 1,7 млн дол, 440 тыс евро, 3,4 млн грн

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный председатель ГФС Роман Насиров задекларировал 1,13 млн долларов, 440 тыс. евро и 3,4 млн гривен сбережений, свидетельствуют данные в электронной декларации чиновника за 2016 год, передают "Украинские новости".

Согласно документу, в прошлом году Насиров не получал зарплату за работу в Государственной фискальной службе. При этом его годовой доход составил 3 млн гривен. Практически все эти средства — 2,96 млн гривен — Насиров получил от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.

Его жена — Екатерина Глимбовская — за год заработала 7,7 млн гривен (202 тыс. зарплата в БТА Банке, 30 тыс. гривен зарплата в "Альтис-Констракшн", 7,49 млн гривен — от договора об участии в Фонде финансирования строительства).

Насиров задекларировал наличными 1,13 млн долларов (было 1,6 млн долларов), 440 тыс. евро (было 450 тыс. евро) и 3,4 млн гривен (было 4,35 млн гривен), 107 гривен в банке "Богуслав" (было 1,678 млн гривен).

Кроме того, в 2016 году экс-глава ГФС взял кредит в Укргазбанке в размере 1 млн гривен.

Его жена задекларировала наличными 320 тыс. долларов, 240 тыс. евро (как и было), 2,8 млн гривен (было 3,1 млн гривен), а также 3,6 тыс. гривен в "ПриватБанке" (было 2,5 тыс. гривен), 17,6 тыс. гривен в БТА Банке (было 29 тыс.).

При этом Глимбовская закрыла счет в банке "Богуслав", где ранее было 2,853 млн гривен.

Насиров владеет земельным участком площадью 395 кв. м в Чернигове, а также земельными участками на 5 900, 33 000 и 10 750 кв. м в селе Количовка Черниговской области, а также арендует ряд участков в районе этого же села.

Глимбовская владеет домом площадью 414 кв. м и земельными участками площадью 502 и 450 кв. м в Козине Киевской области, а также квартирой в Киеве площадью 157 кв. м.

В собственности у Насирова находится автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска, а жене принадлежат автомобили Land Rover, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson.

В коллекции у Насирова и его жены есть картины художников Столяренко, Глущенко, Коцка, Смирнова, Реунова, статуэтки скульптора Архипенко.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

Читайте также: Соцсети: Насиров — это человек, который ввел моду на клетчатый плед

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.