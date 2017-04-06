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    Общество

    Суд арестовал имущество воинской части в Балаклее

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (132)

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    Следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части А1352 видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер.
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущество воинской части А1352, на арсенале которой в марте произошла масштабная детонация боеприпасов. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    Уничтожение боеприпасов после взрывов в Балаклее

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

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    Представитель в/ч А1352 на заседание не явился и попросил рассматривать ходатайство без него. Суд поддержал позицию СБУ и наложил арест на оба компьютерных блока.

    Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей. 

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