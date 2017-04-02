В Балаклее обезврежены более 5,6 тыс боеприпасов - Минобороны

facebook.com/GeneralStaff.ua

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Балаклее саперы обезвредили более 5,6 тыс. боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, основной фронт работ военные саперы выполняют на технической территории и по периметру охраны военной части. Для выполнения этих задач привлечены более 130 военнослужащих инженерных войск, шесть единиц инженерных машин разграждения типа ИМР-1.

По словам офицера Центрального ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Украины полковника Виталия Бондаренко, военные саперы уже нашли и обезвредили более 5600 взрывоопасных предметов, 830 из которых уничтожены определенным порядком на специальном полигоне.

Также продолжаются работы по восстановлению военного городка, расположенного рядом с арсеналом. В частности, проводятся остекление окон, ремонт крыш и т.д.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Игорь Павловский на следующий день заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.