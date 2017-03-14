ДНР начинает прием заявок на оказание медпомощи жителям всего Донбасса

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Прием заявок от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса на оказание медпомощи в лечебных учреждениях самопровозглашенной Донецкой народной республики начнется в среду, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о создании гуманитарной программы для жителей сел Донбасса, подконтрольных Киеву.

"Программа начинает работать 15 марта, начнется прием документов, после изучения которых, пациенты будут заноситься в специальную базу данных. Саму программу лечения планируем начать в апреле", — сказал Оприщенко.

По его словам, для получения медпомощи на территории непризнанной республики жители подконтрольных Киеву населенных пунктов должны направить ряд документов на электронную почту. После их изучения комиссией, будет выдано направление в то или иное лечебное учреждение ДНР.

"Гуманитарная программа рассчитана на несколько направлений оказания помощи. Это онкология, онкогематология, кардиохирургия, индопротезирование крупных суставов. Нами определены лечебные учреждения, которые будут заниматься реализацией", — отметил глава минздрава.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.