Запуск Донецкой фильтровальной станции отложен - ДНР

КП "Вода Донбасса"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Запуск Донецкой фильтровальной станции (ДФС) отложен из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны представителей Киева, заявили во вторник в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела были повреждены линии электропередачи под Ясиноватой, а также вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция и подконтрольная Киеву Авдеевка. В понедельник в ведомстве сообщили, что ремонтные бригады восстановили линии электропередачи, подающие электроэнергию на Донецкую фильтровальную станцию.

"Ремонтно-восстановительные бригады по запуску ДФС с 09.00 готовы приступить к работе. Однако украинская сторона не подтверждает соблюдение режима тишины, и запуск ДФС отложен до получения гарантий безопасности", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

В ведомстве отметили, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня предпринимают все меры, чтобы "повлиять на украинскую сторону".

Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.