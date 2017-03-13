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    ВСУ ведут артобстрел Донецка, ранен мирный житель - ДНР

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (320)

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    По информации Минобороны ДНР, ВСУ в 17.23 начали обстрел города Донецка, применяют тяжелую артиллерию, запрещенную минскими соглашениями, в результате обстрела разрушен дом по улице Артемовская, 210, ранение получил мужчина.
    Последствия обстрелов в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. ВСУ ведут артобстрел Донецка, ранен мирный житель, сообщили в Минобороны самопровозглашенной ДНР.

    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов Зайцево, Лиманского и района шахты Засядько

    "ВСУ в 17.23 начали обстрел города Донецка, применяют тяжелую артиллерию, запрещенную минскими соглашениями, в результате обстрела разрушен дом по улице Артемовская, 210, ранение получил мужчина", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

    По данным ведомства, также под обстрелом со стороны силовиков находится поселок Спартак в пригороде Донецка. В результате попадания снарядов произошло возгорание шести домов.

    "Из-за обстрелов МЧС ДНР на место пожара выехать не может. Также идет обстрел прилегающей территории Донецкой фильтровальной станции, СЦКК эвакуировано в подвал ЖД вокзала Донецка в целях безопасности", — добавили в Минобороны.

    В свою очередь, пресс-центр штаба АТО заявил, что ВСУ зафиксировали 42 обстрела своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, один военный ранен.

    "Сорок два обстрела позиций Вооруженных сил Украины зафиксировано с начала суток… Ранен один украинский защитник", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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