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    Районы ЛНР подверглись обстрелам

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    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "С 12 на 13 марта ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 и 120 миллиметров, станковые противотанковые гранатометы, БМП-1 и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, наиболее интенсивный огонь ВСУ вели с направления населенного пункта Луганское. Всего по территории республики было выпущено порядка 163 снарядов и мин в направлении населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Николаевка и район КПП "Станица Луганская", отметили в пресс-службе.

     

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