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    Последствия обстрелов Зайцево, Лиманского и района шахты Засядько

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (312)

    1
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Житель села Зайцево Донецкой области демонстрирует снаряд после обстрела села.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Ополченец в селе Зайцево Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Житель села Зайцево Донецкой области демонстрирует снаряд после обстрела села.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Снаряды в селе Зайцево в Донецкой области после обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Снаряды после обстрела села Зайцево.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела села Зайцево.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела одного из жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела жилых домов в районе шахты Засядько.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Лиманское.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Лиманское.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Лиманское.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Осколки снарядов после обстрела в селе Лиманское.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Лиманское.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Лиманское.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Житель села Зайцево Донецкой области демонстрирует снаряд после обстрела села.

    ВСУ днем в воскресенье обстреляли село Коминтернево, поврежден газопровод, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на местные власти.

    "Сегодня днем под обстрел попало село Коминтерново, в результате чего был перебит газопровод и сейчас все жители остались без газоснабжения. Данных о пострадавших пока не поступало", — сказал агентству глава сельской администрации Саханки Игорь Подгорный.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также — Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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