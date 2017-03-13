Авдеевку обстреляли из "Градов" - штаб АТО

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером ополченцы обстреляли Авдеевку из РСЗО "Град", сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Около 19 часов российские оккупанты начали обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Авдеевка с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град". По состоянию на 21.15 было выпущено более 10-ти ракет в направлении позиций подразделений Вооруженных Сил Украины", − говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила танки и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения.

"По данным нашей разведки, противник продолжает перегруппировку и концентрацию тяжелого вооружения у линии соприкосновения войск. Так, в районе населенного пункта Ясное в двух километрах до линии соприкосновения вскрыто местонахождение двух 152-мм САУ "Акация"; на северной окраине Калиново в 18 километрах до линии соприкосновения выявлено местонахождение четырех танков в капонирах", — сказал Басурин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.