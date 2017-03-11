Ожесточенные бои в Донбассе: последствия обстрелов

Специальная мониторинговая миссии (СММ) ОБСЕ заявила об увеличении в два раза по сравнению с предыдущей неделей количества нарушений перемирия в Донбассе.

"За последнюю неделю ситуация в сфере безопасности на востоке Украины ухудшилась. Количество нарушений режима прекращения огня, которые были зафиксированы СММ ОБСЕ, удвоилось по сравнению с прошлой неделей", — сказал в пятницу на брифинге замглавы миссии Александр Хуг.

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Он пояснил, что "это фактически третья наиболее ожесточенная неделя с начала прошлого года".

Также СММ ОБСЕ заявляет, что в последние дни зафиксировала почти 1,7 тысячи взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 10 марта, опубликованном в субботу на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 1260 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (680 взрывов). Более трех четвертей взрывов зафиксированы в течение ночи 9-10 марта в районах к западу и северо-западу от Донецка", — говорится в отчете.

"В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений режима тишины — около 420 взрывов — против предыдущего отчетного периода (30 взрывов). Большинство взрывов зафиксированы рано утром 10 марта в западных частях области", —отметили в Миссии.