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    Ожесточенные бои в Донбассе: последствия обстрелов

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (295)

    (обновлено: )21602
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Последствия обстрелов в Донецке
    Последствия обстрелов в Донецке
    Последствия обстрелов в Донецке
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Сотрудники ОБСЕ фиксируют последствия обстрела жилого сектора города Стаханова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Сотрудник ОБСЕ фиксирует последствия обстрела жилого сектора города Стаханова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Дом в жилом секторе города Стаханова, пострадавший в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Работники коммунальных служб закрывают полиэтиленовой пленкой окна, выбитые в результате обстрела жилого сектора города Стаханова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела жилого сектора Стаханова
    Дом в жилом секторе города Стаханова, пострадавший в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецке
    Разрушенный в результате обстрелов дом на улице Ахромеева в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецке
    Разрушенный в результате обстрелов дом на улице Ахромеева в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецке
    Разрушенный в результате обстрелов дом на улице Ахромеева в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники ОБСЕ фиксируют последствия обстрела жилого сектора города Стаханова.

    Специальная мониторинговая миссии (СММ) ОБСЕ заявила об увеличении в два раза по сравнению с предыдущей неделей количества нарушений перемирия в Донбассе.

    "За последнюю неделю ситуация в сфере безопасности на востоке Украины ухудшилась. Количество нарушений режима прекращения огня, которые были зафиксированы СММ ОБСЕ, удвоилось по сравнению с прошлой неделей", — сказал в пятницу на брифинге замглавы миссии Александр Хуг.

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    Он пояснил, что "это фактически третья наиболее ожесточенная неделя с начала прошлого года".

    Также СММ ОБСЕ заявляет, что в последние дни зафиксировала почти 1,7 тысячи взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 10 марта, опубликованном в субботу на сайте ОБСЕ. 

    "В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 1260 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (680 взрывов). Более трех четвертей взрывов зафиксированы в течение ночи 9-10 марта в районах к западу и северо-западу от Донецка", — говорится в отчете. 

    "В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений режима тишины — около 420 взрывов — против предыдущего отчетного периода (30 взрывов). Большинство взрывов зафиксированы рано утром 10 марта в западных частях области", —отметили в Миссии.

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