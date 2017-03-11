В результате более 100 обстрелов погибли двое военнослужащих - Штаб АТО

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы 107 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе, 16 военных пострадали, двое погибли.

"В общем зафиксировано 107 обстрелов. Девять наших военных ранены, семеро травмированы, двое погибли", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook в субботу.

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По данным пресс-центра, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии ополченцы обстреляли Водяное и Гнутово, из танков и 120-миллиметровых минометов — Марьинку, из крупнокалиберных минометов — Водяное, Николаевку, Красногоровку, Талаковку, Павлополь и Гнутово. Кроме этого, в районе Тарамчука, Широкино, Павлополя и Водяного были использованы гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, БМП и стрелковое оружие.

Как сообщают силовики, на донецком направлении под огнем оказались Авдеевка, Каменка, Невельское, Зайцево, Новолуганское, шахта "Бутовка", Луганское, Опытное и Пески. Уточняется, что по этим населенным пунктам удары наносились из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП.

По заявлениям ВСУ, нарушения перемирия зафиксированы и на луганском направлении. Основной удар здесь пришелся на село Крымское. Сообщается что огонь по нему велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", тяжелой артиллерия, крупнокалиберных минометов и противотанковых ракетных комплексов. Кроме этого, из 152-миллиметровой артиллерии было обстреляно Смоляниново, а из гранатометов и стрелкового оружия — Валуйское, Новозвановка и Новоалександровка.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.