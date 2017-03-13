ВСУ зафиксировали 82 обстрела своих позиций в Донбассе за сутки

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики сообщили о 82 обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

"Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано 82 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В сообщении отмечается, что под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Авдеевка и другие. Огонь велся из гранатометов, минометов, танков, стрелкового вооружения, пулеметов, заявили в штабе АТО.

В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

"С 12 на 13 марта ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 и 120 миллиметров, станковые противотанковые гранатометы, БМП-1 и стрелковое оружие", — сказал представитель ЛНР.

По его словам, наиболее интенсивный огонь ВСУ вели с направления населенного пункта Луганское. Всего по территории республики было выпущено порядка 163 снарядов и мин в направлении населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Николаевка и район КПП "Станица Луганская", отметили в пресс-службе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.