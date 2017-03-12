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    В Донецке умер один из основателей ДНР - СМИ

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    (обновлено: )18401
    Согласно информации, Владимир Макович 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости Донецкой народной республики".
    Владимир Макович
    УНН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Донецке в воскресенье умер один из основателей ДНР Владимир Макович.  Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на одного из бывших руководителей МИД ДНР Бориса Борисова.

    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    @sashakots
    Донецк: церемония прощания с "Гиви"

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    "Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости ДНР", — написал он в Facebook.

    Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, "взявшими регион в заложники".

    Позже Макович некоторое время возглавлял Верховный Совет ДНР.

    Ранее сообщалось, что задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике военнослужащий ВСУ, подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона "Спарта" ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола"

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