В Донецке умер один из основателей ДНР - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Донецке в воскресенье умер один из основателей ДНР Владимир Макович. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на одного из бывших руководителей МИД ДНР Бориса Борисова.

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"Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости ДНР", — написал он в Facebook.

Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, "взявшими регион в заложники".

Позже Макович некоторое время возглавлял Верховный Совет ДНР.

Ранее сообщалось, что задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике военнослужащий ВСУ, подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона "Спарта" ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола".