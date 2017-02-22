Участники блокады в Донбассе заявили, что не пропустили 69,6 тыс вагонов

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Активисты, которые блокируют железную дорогу на линии соприкосновения в Донбассе, заявили, что за 28 суток блокады не пропустили 69,6 тысячи вагонов.

"За это время редут "Богдан" вблизи станции Светланово в Луганской области не допустил пересечение линии разграничения с оккупантами 20 160 вагонов за 28 дней. Редут "Запорожье", вблизи города Бахмут в Донецкой области, не допустил пересечение около 12 тысяч вагонов за 20 дней. Редут "16 добровольческого батальона" вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области не допустил пересечение 37 440 вагонов за 12 дней", — говорится в сообщении штаба блокады в Facebook в среду.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.