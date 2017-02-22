"Индустриальный союз Донбасса" недополучил $41 млн из-за торговой блокады

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Два предприятия корпорация "Индустриальный союз Донбасса" недополучили прибыли на 41,2 миллиона долларов в период 13-20 февраля из-за торговой блокады Донбасса, сообщила в среду пресс-служба корпорации.

Согласно сообщению, "Алчевский металлургический комбинат" не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 21,2 миллиона валютной выручки. "Днепровский металлургический комбинат" не осуществил поставки 54,7 тысячи тонн квадратной стальной заготовки на внешние рынки на общую сумму около 20 миллионов долларов валютной выручки.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.