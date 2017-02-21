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    Если блокада будет продолжаться, курс доллара вырастет до 50 грн - эксперт

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (483)

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    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что одно из пострадавших от блокады предприятий - "Метинвест" обеспечивает поток валютной выручки в Украину.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Заинтересованность нынешней власти в снятии блокады Донбасса прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "Понятен интерес — Ахметов теряет только на "Метинвесте" по миллиону долларов в день. Но мы должны понимать другое. То, что сегодня, как кому бы это ни нравилось, предприятия "Метинвеста" обеспечивают поток валютной выручки. У нас и так дефицит, в стране элементарно нет валюты. Да, можно еще поблокировать, но через несколько месяцев мы получим курс гривны 50, и нарастающие экономические проблемы, по сравнению с которыми то, что у нас было, покажется легкой прогулкой", — отметил эксперт.

    Напомним, представители блокады торговли с неподконтрольными территориями Донбасса провели встречу с премьером Владимиром Гройсманом. Премьер предложил в ходе встречи принять постановление, которое регулирует постановление грузов через линию разграничения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

    В ходе переговоров Гройсман сделал предложение: представители штаба входят в комиссию по обмену пленными, Кабмин отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров и выдает постановление, которое регулирует перемещение грузов в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

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