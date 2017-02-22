В ДНР заявили о закрытии важного предприятия из-за блокады в Донбассе

ДОНБАСС, 22 фев — РИА Новости Украина. Одно градообразующее предприятие закрылось на территории самопровозглашенной ДНР из-за блокады Донбасса, сообщил в среду журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее в пресс-службе горно-металлургической группы "Метинвест", принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, сообщили, что Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и ПАО "Краснодонуголь" (Луганская область) останавливают производство из-за железнодорожной блокады в Донбассе.

"На сегодняшний момент только одно предприятие консервируется — это Енакиевский металлургический завод", — сказал Захарченко.

Он добавил, что ДНР может запустить это предприятие без участия Киева, но данный процесс займет некоторое время.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.