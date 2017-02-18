Массовые акции по случаю третьей годовщины Майдана начинаются в Киеве

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Массовые акции, приуроченные к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства 2014 года, начинаются в субботу в Киеве, в них намерены принять участие более 200 тысяч человек.

Столичная мэрия сообщила, что ряд организаций подали более 30 заявок на проведение массовых акций с участием свыше 200 тысяч человек в центральной части Киева 18-22 февраля. Запланированы многочисленные памятные шествия, марши, вече, митинги и акции протеста.

По информации городских властей, в субботу в центральной части столицы запланированы не менее шести массовых акций при участии более 25 тысяч человек. Народное вече, а также шествие с возложением цветов у мемориала Героев Небесной сотни, проведут участники тех событий, а также ветераны спецоперации в Донбассе.

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В воскресенье Организация украинских националистов намерена провести в правительственном квартале Киева акцию памяти погибших при участии 100 тысяч человек.

Также в мэрию поступило не менее 15 заявок на проведение митингов и прочих акций 20 февраля. Массовые акции, согласно заявкам, пройдут, в том числе, у здания администрации президента Украины.

Помимо этого, в центральной части столицы 21-22 февраля пройдут митинги. Партия "Всеукраинское объединение "Свобода" проведет "Марш национального достоинства", в котором планируют принять участие около 20 тысяч человек.

Участники акций, среди прочего, намерены требовать отставки главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.