Ждите ответа... В соцсетях обсудили расследование убийств на Майдане

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцы готовится к поминальным мероприятиям третьей годовщины со смерти Небесной сотни. Однако имена убийц до сих пор не названы, а виновные все еще не понесли заслуженного наказания. За преступления против активистов Евромайдана осудили только одного человека – так называемого "титушку", который приговорен к четырем годам заключения. Об этом начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Не так давно в деле о массовых расстрелах на улице Институтской (Героев Небесной сотни) в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео, которое суду передали представители потерпевших. На кадрах видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. За эти баррикады отходили и находились там длительное время лица в форме спецподразделения "Беркут".

Почему следствие растянулось на долгих три года, и кто же был ответственен за трагические события трехгодичной давности? В украинском сегменте соцсетей есть немало версий по этому поводу: "Какая была задача, ту и исполнили. Дали команду не найти — не нашли и доказали". "Это расследование затягивается по понятной причине. На скамье подсудимых должны сидеть те, кто сидит в кабинетах власти. Их усадили в самые высокие кресла чтобы они могли все расследование пустить под откос", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook