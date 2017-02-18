Ряд центральных улиц Киева перекроют с 18 по 22 февраля

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В период с 18 по 22 февраля движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено с 07.00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции достоинства и памяти погибших Героев Небесной сотни.

Так, согласно данным ГУ Нацполиции в Киеве, движение транспорта перекроют на:

ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик);

ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);

ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

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Согласно распоряжению КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам.