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    Киев

    Ряд центральных улиц Киева перекроют с 18 по 22 февраля

    Тема:

    Третья годовщина расстрела Майдана (25)

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    На время проведения памятных мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, движение по которым будет перекрыто.
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В период с 18 по 22 февраля движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено с 07.00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции достоинства и памяти погибших Героев Небесной сотни.

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    Так, согласно данным ГУ Нацполиции в Киеве, движение транспорта перекроют на:

    ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик);

    ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);

    ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

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    Согласно распоряжению КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам.

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