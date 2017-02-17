В Украине нет квалификации для расследования преступлений Майдана - Афян

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Почему расследование по Майдану длится так долго, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

"Квалификации в Украине для расследования подобных дел не так уж и много, поэтому даже если предположить, что все хотели бы, действительно, это сделать, то это бы не могло бы произойти быстро. Поэтому в этой части обвинения к правоохранительным органам, мне кажется, не слишком имеет серьезное основание. Но есть одно, что, по моему мнению, действительно, смущает общество справедливо. За три года не то, что обвинений, за три года власти не смогли провести нормальную реконструкцию этих событий и представить обществу хоть какую-то легенду, по которой они работают, основную линию расследования. То есть за эти три года даже не названо, кто является основным обвиняемым, под кого работают, то есть хотя бы какая-то линия, которая была создана за эти три года, на которую нанизывают конкретные обвинения. Тогда, если бы это было, один обвиняемый за три года не воспринимался бы настолько горько", — считает эксперт.

С 18 по 22 февраля в Киеве будут вспоминать погибших героев Небесной Сотни. Несмотря на то, что с тех пор прошло 3 года, расследование в отношении виновных в трагедии не принесло результатов, которое ожидает общество. За преступления во время Евромайдана в Украине осудили только одного человека — так называемого "титушку". Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. По его словам, в майдановских делах в целом расследование идет по 351 человеку, из которых 48 — это чиновники. В суд направлено более 220 обвинительных актов.