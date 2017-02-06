Движение на автодорогах в трех областях огранили из-за непогоды

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В связи с резким ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на автодорогах Киевской, Закарпатской и Хмельницкой областях, сообщает в понедельник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах в Киевской, Закарпатской и Хмельницкой областях", — говорится в сообщении.

Согласно данным "Укравтодора", в Киевской области с 06.00 до 10 часов 06.02.2017 г. ввели ограничение движения на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

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В то же время в Закарпатской области по состоянию на 05.02.2017 года в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород — Демичи, км. 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

В Хмельницкой области в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовой температуре, гололед) сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения тяжеловесного транспорта и автобусов по а/д местного значения с 05-00 час. 03.02.2017 г. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада движение в Киеве практически парализовано, общественный транспорт столицы перешел на спецрежим.