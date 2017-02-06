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    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья

    Тема:

    Зима. Последствия непогоды в Украине (304)

    34
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья

    В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Смотрите также: Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья

    Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также Второго специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.

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