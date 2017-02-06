Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья

В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также Второго специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.