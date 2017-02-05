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    Зрелищный ледоход на реке Уж в Ужгороде

    (обновлено: )298
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН

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    Ледоход на реке Уж в Ужгороде

    В Ужгороде местные жители и гости города стали очевидцами удивительного и красивого зрелища на реке Уж, где начался ледоход.

    Как сообщает ua-reporter.com, в соответствии с поручением мэра Богдана Андриива, уже работают две мониторинговые группы, которые отслеживают прохождение льда. 

    Дополнительные наблюдательные группы из числа своих работников привлекли ООО "Жилье-Сервис" и ЖРЕР №4. 

    В случае возникновения заторов, препятствующих свободному прохождению воды, будут привлечены работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые будут ликвидировать заторы. 

    Смотрите также: Огромные волны шторма "Дорис" обрушились на берега Британии

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