Зрелищный ледоход на реке Уж в Ужгороде

В Ужгороде местные жители и гости города стали очевидцами удивительного и красивого зрелища на реке Уж, где начался ледоход.
Как сообщает ua-reporter.com, в соответствии с поручением мэра Богдана Андриива, уже работают две мониторинговые группы, которые отслеживают прохождение льда.
Дополнительные наблюдательные группы из числа своих работников привлекли ООО "Жилье-Сервис" и ЖРЕР №4.
В случае возникновения заторов, препятствующих свободному прохождению воды, будут привлечены работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые будут ликвидировать заторы.
Смотрите также: Огромные волны шторма "Дорис" обрушились на берега Британии