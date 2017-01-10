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Из-за льда парализовано движение судов по Дунаю

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Как сообщил начальник службы эксплуатации речного флота Александр Назаренко, по состоянию на 8 января суда УДП на венгерском, сербском и болгарском участках движутся в порты-убежища.
Река Дунай во льду. Архивное фото
atn-trans

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Украинский перевозчик грузов и пассажиров по реке Дунай "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявило, что на Дунае сложилась сложная ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке. Движение судов парализовано практически на всем протяжении реки.

Сильные снегопады обрушились на Стамбул
REUTERS Murad Sezer
Сильные снегопады обрушились на Стамбул

Как сообщил начальник службы эксплуатации речного флота Александр Назаренко, по состоянию на 8 января суда УДП на венгерском, сербском и болгарском участках движутся в порты-убежища, где смогут быть обеспечены связью с берегом и с диспетчерской пароходства, а также водой и необходимым снабжением.

"По последним данным, на австрийском участке льда пока нет. На венгерском участке – ледоход 50%, на сербском участке образование рыхлого льда до 50%, на болгарском – до 100%. В районе Рени и Измаила наблюдается снежура (скопление снега на воде) до 80%", — сообщили на предприятии.

Отмечается, что в связи с прогнозируемым резким похолоданием в ближайшее время можно ожидать усиления ледовой обстановки, на украинском участке возможно усиление ледохода и появление заберегов (полос ледяного покрова вдоль берегов).

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

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