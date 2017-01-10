Из-за льда парализовано движение судов по Дунаю

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Украинский перевозчик грузов и пассажиров по реке Дунай "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявило, что на Дунае сложилась сложная ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке. Движение судов парализовано практически на всем протяжении реки.

Как сообщил начальник службы эксплуатации речного флота Александр Назаренко, по состоянию на 8 января суда УДП на венгерском, сербском и болгарском участках движутся в порты-убежища, где смогут быть обеспечены связью с берегом и с диспетчерской пароходства, а также водой и необходимым снабжением.

"По последним данным, на австрийском участке льда пока нет. На венгерском участке – ледоход 50%, на сербском участке образование рыхлого льда до 50%, на болгарском – до 100%. В районе Рени и Измаила наблюдается снежура (скопление снега на воде) до 80%", — сообщили на предприятии.

Отмечается, что в связи с прогнозируемым резким похолоданием в ближайшее время можно ожидать усиления ледовой обстановки, на украинском участке возможно усиление ледохода и появление заберегов (полос ледяного покрова вдоль берегов).

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.