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    Россия

    Путин возмущен молчанием Европы по поводу памятника Петлюре в Украине

    (обновлено: )2401
    Президент РФ, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе, обрушился с критикой на новый закон Украины об образовании и высказался по поводу установки в Виннице памятника Симону Петлюре.
    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба "Валдай" заявил, что очень рассчитывает на подвижки в урегулировании в Украине.

    "Я очень рассчитываю на то, что мы продвинемся. Но я абсолютно искренне говорю, недостаточно просто обратиться к России, надо влиять и на позицию Киева", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, каким он видит урегулирование конфликта на юго-востоке Украины через три года.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Языковые проблемы в Украине: почему Россия молчит, а Венгрия кричит?

    Путин отметил, что в Украине недавно было принято "решение по языку, запрещающее по сути вести преподавание в школах на языках национальных меньшинств". "Венгрия возмутилась, Румыния возмутилась, Польша отчасти какие-то высказывания…, но в целом Евросоюз молчит". "Почему не осуждают? Тишина", — подчеркнул он.

    "Сейчас установили памятник Петлюре — это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского все молчат. Вам своих клиентов жалко что ли в Киеве? Это не украинский народ делает, это все делается с подачи соответствующих правящих структур. Почему же вы молчите?" — добавил президент РФ.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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