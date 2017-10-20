В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания - Путин

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, которая до сих пор не закончилась, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"В Соединенных Штатах… развернута просто беспрецедентная антироссийская кампания, начиная с уходящей администрации господина (экс-президента Барака) Обамы, и сейчас она не закончилась", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Президент РФ подчеркнул, что эта кампания ничем не спровоцирована.

Напомним, расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.