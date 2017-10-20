наверх
20.10.201701:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания - Путин

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (579)

    (обновлено: )5
    По словам президента РФ, "беспрецедентная антироссийская кампания" была развернута еще во время президентства Барака Обамы, но не закончилась до сих пор.

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, которая до сих пор не закончилась, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    "В Соединенных Штатах… развернута просто беспрецедентная антироссийская кампания, начиная с уходящей администрации господина (экс-президента Барака) Обамы, и сейчас она не закончилась", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

    Читайте также: Трамп, Украина, русофобия. Главное из пресс-конференции Путина

    Президент РФ подчеркнул, что эта кампания ничем не спровоцирована.

    Напомним, расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
      Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
      Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
      Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
      Операционная
      Медреформа или медицинский геноцид?
      Министерство образования и науки Украины
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии