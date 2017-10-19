Россия любит Украину и братский украинский народ - Путин

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ко многим уже пришло осознание того, что конфликтная ситуация в Украине "нетерпима, и из нее нужно выходить". Заявление прозвучало в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мне кажется, что она становится очевидной, самое главное — она становится очевидной, как мне кажется, для подавляющего большинства граждан самой Украины. А мы любим Украину, и украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа, хотя и русским националистам это не нравится, и украинским, но это моя точка зрения", — сказал Путин.

"Рано или поздно это произойдет — объединение — в смысле не объединение межгосударственное, а объединение с точки зрения восстановления отношений. Чем быстрее, тем лучше — мы будем все для этого делать", — подчеркнул он.

Президент РФ заявил, что Москва готова вернуться к конструктивному диалогу с Киевом.

"Давайте вернемся к конструктивному, содержательному, субстантивному, как говорят дипломаты, диалогу. Мы готовы, с удовольствием это будем делать, и чем быстрее, тем лучше. Нам никакие конфликты на наших границах не нужны", — отметил Путин.

Он уточнил, что Россия хочет видеть в лице Украины дружественное государство.