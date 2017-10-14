КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Первая в Украине полноценная скульптурная композиция в честь государственного и военного деятеля Симона Петлюры появилась в Виннице, сообщает местное издание "Моя Винница".

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Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.

В дальнейшем памятник станет частью исторического комплекса — Музея временной столицы, отмечает издание.

Открытие памятника состоялось в День защитника Украины во время фестиваля военно-исторической реконструкции "Винница — столица УНР", посвященный 100-летию украинской революции.

24 канал Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице

Во время открытия памятника были воссозданы события 100-летней давности, когда город переходил от "белых" к "красным", которых на какое-то время выбили петлюровцы.

Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.