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    Культура

    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (39)

    (обновлено: )13606
    Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    24 канал

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Первая в Украине полноценная скульптурная композиция в честь государственного и военного деятеля Симона Петлюры появилась в Виннице, сообщает местное издание "Моя Винница".

    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Петю - геть". Факельное шествие националистов в Киеве

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    Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.

    В дальнейшем памятник станет частью исторического комплекса — Музея временной столицы, отмечает издание.

    Открытие памятника состоялось в День защитника Украины во время фестиваля военно-исторической реконструкции "Винница — столица УНР", посвященный 100-летию украинской революции.

    24 канал
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице

    Во время открытия памятника были воссозданы события 100-летней давности, когда город переходил от "белых" к "красным", которых на какое-то время выбили петлюровцы.

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.

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