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    Путин о ситуации в Каталонии. Раньше надо было думать Европе

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (155)

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    Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Каталонией - это внутреннее дело Испании, и должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства в соответствии с демократическими традициями.
    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Ситуация, сложившаяся вокруг испанской автономии Каталония после референдума о независимости, является внутренним делом Испании, она должна быть урегулирована в рамках законодательства страны и в соответствии с демократическими традициями, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

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    "Позиция России здесь известна: все происходящее — это внутреннее дело Испании, и должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства в соответствии с демократическими традициями", — заявил российский президент в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

    По его словам, в Москве знают, что руководство Испании предпринимает шаги в этом направлении. "В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств", — сказал Путин, отметив, что Европе "раньше надо было думать", когда только возникали противоречивые процессы.

    "Знали ведь, правда? Правда. Однако, в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же надо было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы и в мире?", — заявил российский лидер.

    Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

    Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.

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