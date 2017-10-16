В Каталонии не исключили провозглашения независимости до Рождества

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Советник (министр) внутренних дел правительства Каталонии Жоаким Форн заявил, что в случае отсутствия диалога с властями Испании регион может провозгласить независимость еще до Рождества, то есть до 25 декабря, сообщает агентство Europa Press.

В понедельник глава женералитета Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после референдума. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость. Испанские власти требуют ответить на этот вопрос до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции, предполагающую отзыв автономного статуса региона.

Форн сообщил, что письмо было составлено на прошлой неделе на встрече членов каталонского правительства. В связи с угрозой применения статьи 155 он предупредил, что парламент Каталонии "может отказаться от приостановки" провозглашения независимости, хотя власти верят в необходимость диалога.

В то же время, как пишет газета Pais, леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) призвала провозгласить независимость, не дожидаясь действий Мадрида. Депутат Бенет Саллелас назвал такой шаг "инструментом самозащиты" перед лицом статьи 155. Он также отметил, что в качестве самостоятельного участника международного сообщества Каталонии будет легче добиться равноправного диалога.

Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.