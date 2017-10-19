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    Парламент Каталонии озвучил условие объявления независимости

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (154)

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    Власти Каталонии сообщили, что если правительство Испании продолжит мешать диалогу, парламент Каталонии может приступить к голосованию по формальной декларации о независимости, по которой не было голосования 10 октября.
    Флаг Каталонии.
    REUTERS usana Vera

    КИЕВ, 19 окт – РИА Новости Украина. Парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти, говорится в письме главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона испанскому премьеру Мариано Рахою.

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    В своем послании он заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе".

    "Если правительство продолжит мешать диалогу и продолжит давление, парламент Каталонии может приступить, если сочтет нужным, к голосованию по формальной декларации о независимости, по которой не было голосования 10 октября", — говорится в послании.

    В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

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