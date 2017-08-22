Путин обсудит Украину с госсекретарем Ватикана

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет встречу с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудит Украину и Сирию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего августа в Сочи президент РФ Владимир Путин примет Государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, который будет находиться в России с визитом… Предполагается обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня, прежде всего – положению христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент и госсекретарь Ватикана обсудят ключевые вопросы российско-ватиканских межгосударственных отношений, в том числе в политической и культурно-гуманитарной областях.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.