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    Общество

    Поездка школьников в Россию вызвала скандал в Украине

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (386)

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    По словам заместителя министра образования и науки Павла Хобзея, Минобразования не имеет права запрещать поездки школьников, потому что поездки в Россию происходят вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями.
    Министерство образования и науки Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки попросило СБУ дать правовую оценку вызвавшему в стране скандал случаю, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает в пятницу "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра образования и науки Павла Хобзея.

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    По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

    "Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет, — мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение", — сообщил журналистам заместитель министра образования.

    По словам Хобзея, минобразования обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, "чтобы они дали правовую оценку этому случаю".

    Замминистра сообщил, что его ведомство выяснило личность украинской учительницы, она работает в одной из киевских школ преподавателем русского языка. По словам чиновника, дирекция школы называет ее хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности". Хобзей сказал, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России — ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", — отметил чиновник.

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