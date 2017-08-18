Поездка школьников в Россию вызвала скандал в Украине

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки попросило СБУ дать правовую оценку вызвавшему в стране скандал случаю, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает в пятницу "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра образования и науки Павла Хобзея.

По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет, — мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение", — сообщил журналистам заместитель министра образования.

По словам Хобзея, минобразования обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, "чтобы они дали правовую оценку этому случаю".

Замминистра сообщил, что его ведомство выяснило личность украинской учительницы, она работает в одной из киевских школ преподавателем русского языка. По словам чиновника, дирекция школы называет ее хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности". Хобзей сказал, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России — ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", — отметил чиновник.