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15.08.201713:33
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    Обстрелы в Донбассе: вспыхнул газопровод, ранена женщина

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    В результате обстрела с. Саханка в Новоазовском районе был поврежден распределительный газопровод низкого давления. Также осколком разорвавшегося снаряда в голову была ранена мирная жительница.
    Канал ГК "Донбассгаз" в Youtube

    Ранее в России в 21 километре на северо-востоке от города Ивдель Свердловской области произошел мощный взрыв на газопроводе "Игрим-Серов-Нижний Тагил".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

     

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