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    В России назвали украинскую ГТС "технически и морально устаревшей"

    (обновлено: )23740
    Александр Новак, оценивая риски прокачки газа в Европу зимой через Украину, отметил, что украинская газотранспортная инфраструктура без модернизации неконкурентоспособна.
    Александр Новак
    РИА Новости

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки заявил, что украинская газотранспортная система без модернизации не является конкурентоспособной.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    ГТС — труба раздора

    "Газотранспортная система Украины не просто старая, а технологически и морально устаревшая. Все новые проекты, которые реализуются, в том числе "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — это крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются по совершенно новым технологиям, более дешевым, конкурентноспособным, с большими параметрами давления, скоростью передачи, меньшими потерями и так далее. Поэтому, на мой взгляд, украинская газотранспортная инфраструктура, если ее не модернизировать, неконкурентоспособна", — сказал Новак, отвечая на вопрос, как Минэнерго РФ оценивает риски прокачки газа в Европу зимой через Украину.

    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в отечественную ГТС.

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    Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что состояние украинской ГТС не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне- и долгосрочной перспективе, а признание Украиной возможных проблем с транзитом газа подтверждает необходимость дополнительных маршрутов для надежного снабжения ЕС.

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