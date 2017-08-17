Министра обороны Украины преследуют "российские демоны" - депутат РФ

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра обороны Украины Степана Полторака о российско-белорусских учениях "Запад-2017", заявив, что министра регулярно преследуют "российские демоны".

Ранее сообщилось, Полторак считает, что предстоящие учения "Запад-2017", которые планируется провести осенью, являются угрозой не только для Украины, но и для любой страны Европы, имеющей общую границу с РФ. Ранее министр заявлял, что Киев не исключает возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами.

"Полторака регулярно преследуют "российские демоны"… Министр бьет во все колокола, а звона нет, министр видит русские армии на границе и, возможно, даже вступает в дискуссию с русскими командирами, но этого тоже никто не видит. Возможно, украинский министр видит и параллельные миры, где также существует "русская угроза"? Но все предыдущие заявления Степана Полторака о вторжении российских армий оказались лишь звуковым сигналом в космос", — заявил РИА Новости Бальбек.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключало инцидентов в ходе учений. Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу учений "Запад-2017".