Россия отреагировала на "ракетный" скандал вокруг Украины

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о "копировании" КНДР украинских ракетных двигателей, заявил, что без специалистов из Украины это невозможно.

"Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов", — написал Рогозин в своем Twitter.

twitter.com/rogozin Дмитрий Рогозин/Twitter, 15 августа 2017

Накануне газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

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В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".