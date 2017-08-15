наверх
15.08.201719:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия отреагировала на "ракетный" скандал вокруг Украины

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (549)

    (обновлено: )92391
    Комментируя скандал вокруг Украины и КНДР, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что "речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов".
    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о "копировании" КНДР украинских ракетных двигателей, заявил, что без специалистов из Украины это невозможно.

    "Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов", — написал Рогозин в своем Twitter.

    twitter.com/rogozin
    Дмитрий Рогозин/Twitter, 15 августа 2017

    Накануне газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

    Читайте также: Корнейчук: четыре важных пункта о "Южмаше", КНДР и целях США

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

    Читайте также: Ракеты КНДР разработаны самостоятельно, без Украины — эксперты США

    В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Города России. Москва
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?