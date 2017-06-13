РФ не вмешивается во внутриполитические процессы других стран - Путин

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", — сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.

Первая часть четырехсерийного фильма Стоуна о Путине будет показана в США во вторник в 4 утра по Киеву.

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности. В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

Как известно, официальный Киев и его западные партнеры обвиняют Россию в поддержке ополченцев на востоке Украины, а также в непосредственном вмешательстве в вооруженный конфликт в Донбассе.

Ранее также сообщалось, что Госдеп США обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Черногории.