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    Россия

    Путин рассказал, какой он дедушка

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    Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что очень любит своих внуков, но также признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки.

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    В интервью Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков.

    "Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", — сообщает телеканал CNN, цитирующий отрывки интервью.

    Ранее Оливер Стоун рассказал о том, какие актеры могли бы в художественном фильме исполнить роль президента России Владимира Путина.

    "На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", — отметил Стоун. Он добавил, что Путин "очень умный", и что он не знает, насколько умен Реннер.

    "(Леонардо) Ди Каприо мог бы выглядеть как (Путин) — и он бы также смог сыграть Ленина", — заявил режиссер.

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