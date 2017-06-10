Путин рассказал, какой он дедушка

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки.

В интервью Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков.

"Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", — сообщает телеканал CNN, цитирующий отрывки интервью.

Ранее Оливер Стоун рассказал о том, какие актеры могли бы в художественном фильме исполнить роль президента России Владимира Путина.

"На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", — отметил Стоун. Он добавил, что Путин "очень умный", и что он не знает, насколько умен Реннер.

"(Леонардо) Ди Каприо мог бы выглядеть как (Путин) — и он бы также смог сыграть Ленина", — заявил режиссер.