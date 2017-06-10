Путин прокомментировал "желание стать царем"

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не нужно стремиться к абсолютной власти и "быть царем".

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"У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем", — бросает реплику Стоун, на что Путин парирует: "Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно".

Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime на YouTube.

Полностью четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" будет показан 12-15 июня.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.