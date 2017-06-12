Ожесточенный бой идет в районе Ясиноватской развилки - очевидцы

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В районе Ясиноватской развилки под Донецком больше часа идет сильный бой, сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей.

Пользователи соцсетей полагают, что "под прикрытием минометов и танков боевики пытаются отбить позиции ВСУ в районе развилки".

Сообщается, что обстрел ведется из крупнокалиберной артиллерии из Донецка и Макеевки. Также сообщается о попадании снарядов в Авдеевке на улицах Гагарина, 13 и Островского, 1 и 2а.

"Прилет Островского 1 два раза. Островского 2а три снаряда", — отмечает один из местных жителей.

"Мощно. Взрывы слышно просто в Новой Авдеевке. Последствия выяснить невозможно. Обстрел продолжается", — пишет другой пользователь.

Кроме того, пользователи информируют о том, что ведется обстрел со стороны поселка Азотный в Донецке в северном направлении.

"САУ отстрелялась откуда-то со стороны Азотного. Летело сек 15 на север и там разрывы", — говорится в сообщении.

Между тем ополченцы самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Спартак на северной окраине города из артиллерии крупного калибра и минометов.

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"Украинские силовики обстреляли из артиллерии калибром 152 миллиметра поселок Октябрьский в Куйбышевском районе города Донецка. Также идет минометный обстрел населенного пункта Спартак и окраин Донецка. По отдельным участкам применяется тяжелая артиллерия", — сказал представитель ДНР в комментарии РИА Новости.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.