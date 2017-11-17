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    Следы покушения на Порошенко ведут на Майдан - Гелетей

    (обновлено: )31903
    По словам начальника Управления госохраны, первая попытка покушения на президента датируется 2014 годом и связана с действиями митингующих на Майдане Незалежности.
    Валерий Гелетей и Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. За годы президентства Петра Порошенко было зафиксировано несколько попыток покушения на главу государства, заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

    Петр Порошенко
    Associated Press Matthias Schrader
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    "Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, еще расследуется", — отметил Гелетей в интервью "Обозревателю".

    По его словам, это 2014 год был самым сложным период с точки зрения обеспечения безопасности президента: "Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения", — заявил глава УГО.

    И после этого накануне появление президента Украины на людях и на определенных мероприятиях в месте их проведения находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

    "Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много", — подытожил Гелетей.

    Напомним, последний раз Служба безопасности Украины сообщала о готовившемся покушении на Петра Порошенко в октябре. Тогда глава государства намеревался посетить Авдеевку в Донецкой области.

    Кроме того, летом 2017 года в производстве спецслужб было сразу два дела о покушениях на президента.

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