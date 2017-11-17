Следы покушения на Порошенко ведут на Майдан - Гелетей

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. За годы президентства Петра Порошенко было зафиксировано несколько попыток покушения на главу государства, заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

"Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, еще расследуется", — отметил Гелетей в интервью "Обозревателю".

По его словам, это 2014 год был самым сложным период с точки зрения обеспечения безопасности президента: "Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения", — заявил глава УГО.

И после этого накануне появление президента Украины на людях и на определенных мероприятиях в месте их проведения находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

"Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много", — подытожил Гелетей.

Напомним, последний раз Служба безопасности Украины сообщала о готовившемся покушении на Петра Порошенко в октябре. Тогда глава государства намеревался посетить Авдеевку в Донецкой области.

Кроме того, летом 2017 года в производстве спецслужб было сразу два дела о покушениях на президента.