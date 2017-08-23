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    Правоохранители разыскивают анонима, сообщившего о покушении на Порошенко

    (обновлено: )41403
    Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители разыскивают анонима, который заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьковскую область, сообщил в среду советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Сайт президента Украины
    Порошенко открыл в Изюме "мост Януковича" - спецкор

    Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник в областном управлении Службы безопасности Украины сообщили, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    "Что касается этого сообщения, то бесспорно Служба безопасности Украины и соответствующие подразделения, осуществляющие функции охраны главы государства, всегда должны быть готовы и не привязываться к тем или иным сообщениям. Насколько я знаю, проводится соответствующее выяснение обстоятельств этого сообщения, а также поиск анонима, и я думаю, что как только информация будет выяснена, о ней сообщат", — цитирует Шкиряка сайт "5 канала".

    По его мнению, можно рассматривать два варианта. "Не исключено, что это просто чья-то шутка и такие вещи у нас случаются практически ежедневно. Другое дело, что много людей, так называемых минеров, не осознают, что за это предусмотрено суровое наказание", — добавил Шкиряк.

    Как сообщалось ранее, во вторник Порошенко пребывал в Харьковской области, чтобы открыть в Изюме мост.

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