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    Общество

    Стало известно, почему программа жены Порошенко на ТВ длилась всего месяц

    (обновлено: )52502
    На телеканала рассказали, что программа с Мариной Порошенко была гуманитарной акцией, цель которой помочь спортивной школе-интернату в Луганской области.
    Марина Порошенко Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Телевизионная программа "В ритме спорта с Мариной Порошенко" была гуманитарной акцией под эгидой первой леди страны. Об этом заявила руководитель ТРК "Украина" Виктория Корогод в интервью "Детектор медиа".

    Видео зарядки Марины Порошенко на канале Украина
    Канал Flag Man на youtube
    Вдох глубокий, руки шире. Утренняя гимнастика от жены Порошенко

    "Зарядка — это все-таки форма. Но смысл проекта был не в зарядке, а в том, что это была гуманитарная акция под эгидой супруги президента. И у этой гуманитарной акции была определенная цель: помощь спортивной школе-интернату в Луганской области. Акция реализовывалась на разных медийных площадках, не только на телевидении(…) Просто за счет громких имен проект вызвал такой резонанс", — сказала Корогод.

    Ранее стало известно, что Марина Порошенко будет вести новую рубрику "В ритме спорта" в утреннем эфире телеканала "Украина". Жена украинского главы обещала, что "поможет всем стать сильными и здоровыми".

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