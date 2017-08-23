Стало известно, почему программа жены Порошенко на ТВ длилась всего месяц

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Телевизионная программа "В ритме спорта с Мариной Порошенко" была гуманитарной акцией под эгидой первой леди страны. Об этом заявила руководитель ТРК "Украина" Виктория Корогод в интервью "Детектор медиа".

"Зарядка — это все-таки форма. Но смысл проекта был не в зарядке, а в том, что это была гуманитарная акция под эгидой супруги президента. И у этой гуманитарной акции была определенная цель: помощь спортивной школе-интернату в Луганской области. Акция реализовывалась на разных медийных площадках, не только на телевидении(…) Просто за счет громких имен проект вызвал такой резонанс", — сказала Корогод.

Ранее стало известно, что Марина Порошенко будет вести новую рубрику "В ритме спорта" в утреннем эфире телеканала "Украина". Жена украинского главы обещала, что "поможет всем стать сильными и здоровыми".