Фотоитоги 23 августа: День флага в Украине, Порошенко на военной выставке

Украина празднует День флага. Торжественное поднятие национального флага во главе с президентом Украины Петром Порошенко состоялось сегодня, 23 августа.

В Днепре к празднику приготовились заранее. Там еще накануне вывесили 300 сине-желтых флагов на здании мэрии. Флаги там — в каждом окне.

В Одессе на Приморском бульваре стартовал девятый Вышиванковый фестиваль. По традиции его участники пронесли по Потемкинской лестнице огромный государственный флаг, длина которого точно отвечает возрасту нашего государства со дня провозглашения независимости.

В Киеве на Софийской площади прошло торжественное поднятие государственного флага при участии президента Украины Петра Порошенко.

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Президент Украины Петр Порошенко в среду на Майдане открыл выставку военной техники на Майдане, которая приурочена к празднованию Дня Независимости. Президент пообещал, что большая часть техники отправится с Майдана в зону АТО.