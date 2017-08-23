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    Фотоленты

    Фотоитоги 23 августа: День флага в Украине, Порошенко на военной выставке

    (обновлено: )5803
    Потемкинскую лестницу накрыли 26-метровым флагом Украины
    Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    Президент Украины во время выставки военной техники в Киеве в День государственного флага
    Выставка вооружений в центре Киева ко Дню Независимости Украины
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины
    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Три человека погибли, ещё двое пропали без вести в специальном административном районе Китая Макао, на который в среду обрушился мощнейший тайфун Hato
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения Института химических материалов Академии оборонной науки
    Робот-буддистский священник в Японии.
    Чемпионат мира по борьбе - Отборочный раунд - Женская борьба 58 кг. Кацуки Сакагами из Японии конкурирует с Ириной Чырадзе, Украина.
    Потемкинскую лестницу накрыли 26-метровым флагом Украины
    Думская.net
    Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    Президент Украины во время выставки военной техники в Киеве в День государственного флага
    Президент Украины во время выставки военной техники в Киеве в День государственного флага
    REUTERS Gleb Garanich
    Выставка вооружений в центре Киева ко Дню Независимости Украины
    Выставка вооружений в центре Киева ко Дню Независимости Украины.
    REUTERS/Gleb Garanich
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины
    Под Апелляционным судом Киева активисты подожгли автомобильные шины
    facebook.com/dima.newslitter
    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Сайт президента Украины
    Три человека погибли, ещё двое пропали без вести в специальном административном районе Китая Макао, на который в среду обрушился мощнейший тайфун Hato
    Три человека погибли, ещё двое пропали без вести в специальном административном районе Китая Макао, на который в среду обрушился мощнейший тайфун Hato
    REUTERS Tyrone Siu
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения Института химических материалов Академии оборонной науки
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения Института химических материалов Академии оборонной науки
    REUTERS KCNA
    Робот-буддистский священник в Японии.
    Робот-буддистский священник в Японии.
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Чемпионат мира по борьбе - Отборочный раунд - Женская борьба 58 кг. Кацуки Сакагами из Японии конкурирует с Ириной Чырадзе, Украина.
    Чемпионат мира по борьбе - Отборочный раунд - Женская борьба 58 кг. Кацуки Сакагами из Японии конкурирует с Ириной Чырадзе, Украина.
    REUTERS Regis Duvignau

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    Украина празднует День флага. Торжественное поднятие национального флага во главе с президентом Украины Петром Порошенко состоялось сегодня, 23 августа.

    В Днепре к празднику приготовились заранее. Там еще накануне вывесили 300 сине-желтых флагов на здании мэрии. Флаги там — в каждом окне.

    В Одессе на Приморском бульваре стартовал девятый Вышиванковый фестиваль. По традиции его участники пронесли по Потемкинской лестнице огромный государственный флаг, длина которого точно отвечает возрасту нашего государства со дня провозглашения независимости.

    В Киеве на Софийской площади прошло торжественное поднятие государственного флага при участии президента Украины Петра Порошенко.

    Смотрите также: В поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган

    Президент Украины Петр Порошенко в среду на Майдане открыл выставку военной техники на Майдане, которая приурочена к празднованию Дня Независимости. Президент пообещал, что большая часть техники отправится с Майдана в зону АТО.

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